قراباغ ينهي استعدادات أخيرة قبل مباراة كوبنهاغن بدوري الأبطال

باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

سيحل قراباغ الأغدامي الأذربيجاني على منافسه الدنماركي كوبنهاغن في مباراة الإياب ضمن مرحلة الفاصل الأخير قبل المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثالث والعشرين من أغسطس آب الأربعاء على ملعب باركين.

وقال النادي في بيان أنّ مدرب قراباغ قربان قربانوف سيعقد مؤتمرا صحفيا قبل المباراة ليرد على أسئلة صحفيين الساعة 21.00 حسب توقيت باكو.

وسينهي النادي الأذربيجاني استعداداته قبل المباراة بعد ذلك الساعة 21.30 بالعاصمة الدنماركية.