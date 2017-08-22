صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية تعتذر عن مقال خاطئ عن قراباغ الأذربيجاني وتصححها على الفور

مدريد، 22 أغسطس، أذرتاج

اعتذرت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية الشهيرة عن مقال خاطئ نشرته حول نادي قراباغ الأغدامي الأذربيجاني وصححت المقال على الفور.

وقالت سفارة أذربيجان في إسبانيا في بيان أنّ صحيفة ماركا أشارت في مقال نشرته يوم الأمس باسم "عندما تتجاوز كرة القدم الحدودَ" إلى منطقة قراباغ الجبلي كأراضٍ لا تخضع لأذربيجان مع سرد معلومات لا صحة لها على الإطلاق حول انتماء نادي قراباغ الأذربيجاني إلى تلك الأراضي المجهولة الهوية والتبعية على حد مقال ماركا.

وقامت السفارة بتدخل سريع في القضية باتصال مباشر مع هيئة تحرير الصحيفة مقدمة اعتراضا رسميا إلى قيادة ماركا مع تقديم مذكرة إلى الخارجية بطلب تصحيح المعلومات الخاطئة في المقال أو حذفها منه.

كما قدم نادي قراباغ احتجاجه إلى صحيفة ماركا كتابيا.

ونتيجة الإجراءات المناسبة قامت صحيفة ماركا بتعديلات لتصحيح المقال المذكور اليوم مع تقديم اعتذارها من القراء وأذربيجان ونادي قراباغ.