إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة في المدرسة الثانوية برقم 257

باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة في المبنى الحالي للمدرسة الثانوية برقم 257 الذي تم ترميمه وإعادة بنائه وفي وحدة بنائها الجديدة في حي خطائي بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن عمدة باكو حاجيبالا أبوطالبوف قدم للرئيس إلهام علييف معلومات عن الاعمال المقامة في المبنى الجديد.

قال إن مبنى المدرسة بسعة 1176 تلميذ يعمل منذ عام 1974. تحتوي المدرسة على 38 فصلا للدرس و 3 غرف كمبيوتر و3 مختبرات وقاعات العمل ومطعم.

تم ترميم المبنى الحالي للمدرسة في إطار "برنامج الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مدينة باكو والضواحي المحيطة بها خلال سنوات ما بين 2014-2016" بمرسوم رئيس جمهورية أذربيجان في عام 2011. تم تزويد المبنى بكل المعدات اللازمة.

ان المبنى الجديد للمدرسة مكون من ثلاثة طوابق. وفي بهو المدرسة جناح الصور الشمسية التي تعكس عن عناية واهتمام الزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف والرئيس الحالي إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا بمجال التعليم والتربية.

كما خضع المبنى الجديد للمدرسة للإصلاح الشامل وفقا للبرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للعاصمة باكو وضواحيها للفترة ما بين سنوات 2014-2016. هناك 24 فصلا مدرسيا و غرفة واحدة للكمبيوتر ومختبرات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا.