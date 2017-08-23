سعر النفط الأذربيجاني 53.96 دولارا

باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تغيرت أسعار برميل النفط باتجاهات مختلفة في الأسواق العالمية.

تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 47.70 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.13 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 51.74 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.13 دولارا.

كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 53.96 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.24 دولار.