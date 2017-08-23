    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر النفط الأذربيجاني 53.96 دولارا

    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥‎٣]

    باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار برميل النفط باتجاهات مختلفة في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 47.70 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.13 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 51.74 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.13 دولارا.

    كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 53.96 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.24 دولار.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني 53.96 دولارا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٩:٥‎١]
    إنزال 47 % من الأنابيب في الخنادق في جزئي اليونان وألبانيا من مشروع تاب
    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥‎٤]
    تشغيل بئر جديدة في حقل "نفط طاشلاري"
    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٥‎:٣٧]
    سوكار تتباحث مع غازبروم وروس نفط
    ٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥‎٣]
    سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 54 دولارا
    سعر النفط الأذربيجاني 53.96 دولارا