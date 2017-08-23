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    تشغيل بئر جديدة في حقل "نفط طاشلاري"

    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥‎٤]

    باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج

    تم تشغيل بئر جديدة رقم 2648 من المنصة البحرية رقم 1937 آ في حقل "نفط طاشلاري" بعد العملية الجيولوجية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أن البئر الجديدة أعطت النفط ووضعت تحت الخدمة بضمها إلى الرصيد بحصاد يومي يبلغ 16 طنا من النفط يوميا من العمق الذي يتراوح بين 1602-1610 متر.

    يتم استغلال البئر من قبل إدارة تصدير النفط والغاز "نفط طاشلاري" للاتحاد الإنتاجي "أذ نفط".

    AZERTAG.AZ : تشغيل بئر جديدة في حقل "نفط طاشلاري"
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