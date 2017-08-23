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    افتتاح أول خط بحري مباشر بين تركيا وقطر

    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٤٨]

    باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم افتتاح أول خط بحري مباشر بين قطر وتركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أنه سيتم تنفيذ نقل أكثر من خمسة آلاف طن حاوية بين قطر وميناء إزمير التركي. إن سفينة واحدة ستبحر من تركيا إلى قطر خلال فترة تتراوح ما بين 11 يوما.

    ستؤثر هذا الخط البحري إيجابيا إلى التعاون الاقتصادي بين تركيا وقطر وتعزيز العلاقات بين المينائين.

    AZERTAG.AZ :افتتاح أول خط بحري مباشر بين تركيا وقطر
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