افتتاح أول خط بحري مباشر بين تركيا وقطر
AzerTAg.az
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٤٨]
باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم افتتاح أول خط بحري مباشر بين قطر وتركيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أنه سيتم تنفيذ نقل أكثر من خمسة آلاف طن حاوية بين قطر وميناء إزمير التركي. إن سفينة واحدة ستبحر من تركيا إلى قطر خلال فترة تتراوح ما بين 11 يوما.
ستؤثر هذا الخط البحري إيجابيا إلى التعاون الاقتصادي بين تركيا وقطر وتعزيز العلاقات بين المينائين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣١]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٥٨]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥١]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٢:٥٣]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٤٩]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٢:٤٠]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [٢١:١٨]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [٢٠:٠٧]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٩:٥١]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٧:١٢]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥٤]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥٣]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٤:١٢]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٤٧]
١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٣]
٠٩.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٦]
١٨.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٠]
١٦.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥٦]
١٦.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٠٧]
١٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٣٨]
٠٣.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥٧]
١٨.٠٧.٢٠١٧ [١٧:٤٨]
١٤.٠٧.٢٠١٧ [٢٠:١٠]
١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٢]
١٧.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٥]
٠٩.٠٨.٢٠١٧ [١٩:٤٧]
٢١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:١٨]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
١٨.٠٨.٢٠١٧ [١٥:٥٥]
١٥.٠٨.٢٠١٧ [١٥:٥٠]
١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٤:٥٧]
١٠.٠٨.٢٠١٧ [١٧:١٤]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٢٠]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٥]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٧]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك