زلزال بقوة 5 درجات يهز الفلبين
AzerTAg.az
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٥٨]
باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5 درجات جزيرة ليتي الفلبيني.
أفادت وكالة أذرتاج أن مركز الزلزال وقع شمال شرق مدينة البويرا في مقاطعة ليتي على بعد 578 كيلومترا جنوب مانيلا. قتل شخصان وتضرر أكثر من 50 منزلا جراء الزلزال.
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