موسكو تستضيف مؤتمرا دوليا في موضوع تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سيعقد في موسكو بالفترة ما بين 20 – 22 سبتمبر المؤتمر الدولي الـ11 "AICT-2017" في موضوع تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "ict.az " على الإنترنت أن المؤتمر سيقام بتنظيم مشترك مع معهد علوم الإدارة الحامل اسم و. آ. ترابزنيكوف لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة "أدا" ومعهد موسكو الفيزيائي والتقني وجامعة البحوث الوطنية في معهد موسكو للطاقة وجامعة صداقة الشعوب الروسية ومعهد موسكو للطيران وجامعة المالية تحت قيادة رئيس الاتحاد الروسي ومعهد قضايا النفط والغاز التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ستعقد اجتماعات فرعية في مواضيع استخدام "Big Data" وإدارته و"الحصول على البيانات (Data Mining) وهندسة المعلومات" وأحدث الاتجاهات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحوث والتعليم والعلوم الإنسانية والاجتماعية" و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التجارة والإدارة والاقتصاد" و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة العامة" و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الطب والصناعة" وغيرها ضمن مؤتمر "AICT-2017".

وستدرج مواد المؤتمر في قاعدتي البيانات العلمية الدولية "Scopus" و "Web of Science".

يذكر أن المؤتمرات الدولية "AICT-2017" المنعقدة في السنوات المختلفة استلفتت أنظار حوالي 100 باحث من أكثر من 50 بلدا للعالم ومن جملتها أستراليا وأذربيجان والجزائر وبنغلاديش وبيلاروس والصين وفنلندا وجورجيا وألمانيا واليونان والهند وإيران وإيطاليا واليابان وكازاخستان وكوريا ولاتفيا وماليزيا وباكستان والفلبين والبرتغال ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا والسودان وإسبانيا والسويد وتركيا وأوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان.