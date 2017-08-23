مدرب قراباغ: علينا استغلال قصوى جهودنا لانتهاز فرصة التأهل للمجموعات

باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

قال قربان قربانوف إنني قد سبق أنّ قلتُ عقب المباراة الأولى إنّ مباراة الإياب تكون أصعب حيث أنّ المنافس سوف يمارس من دقائق أولى ضغوطا ما سيضطرنا إلى صرف مزيد من القوة والطاقة وسيحاول المنافس تحقيق نتيجة أحسن بدعم جماهيره على أرضه ومهمتنا هي التصدي لذلك.

وأضاف قربانوف مدرب قراباغ الأغدامي الأذربيجاني قبيل مباراة الإياب التي سيتنافس فيها النادي أمام كوبنهاغن الدنماركي ضمن مرحلة الفاصل قبل المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم 23 أغسطس آب أنّ "مباراة صعبة جدا تنتظرنا في 23 أغسطس وهناك فرصة لنا أنّ نلعب في مرحلة المجموعات وسنبذل قصارى جهدنا من اجل ذلك."

يذكر أنّ مباراة الذهاب بينهما حقق فيها قراباغ فوزا بهدف يتيم في باكو.