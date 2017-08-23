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    انطلاق مهرجان الأوبرا والباليه الدولي في تركيا

    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣١]

    باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تستضيف تركيا مهرجان الأوبرا والباليه الدولي الـ24.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن المهرجان الذي سيستمر حتى 4 سبتمبر سيقام في أنقرة العاصمة التركية. سيفتتح المهرجان بأوبرا "عائدة" لكوزيبي فيردي.

    يذكر أن المهرجان الذي يقام منذ عام 1994 قد منحت في عام 2015 بالجائزة الأولى والوحيد في العالم "وثيقة إدارة الجودة".

    AZERTAG.AZ :انطلاق مهرجان الأوبرا والباليه الدولي في تركيا
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