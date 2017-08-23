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    تحليقات تدريبية لمقاتلات سوخوي 25 الهجومية التابعة لجيش نخجوان الموحد

    ٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٤٩]

    باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

    قامت مقاتلات سوخوي سو-25 الهجومية التابعة لوحدات السلاح الجوي للجيش الموحد النخجواني الأذربيجاني بتحليقات تدريبية في أجواء نخجوان.

    وجاء في بيان وزارة الدفاع أنّ طائرات سو-25 حصلت على تصاريح التحليقات بعد خضوعها للفحوص الفنية التقنية.

    وأدت طائرات سو-25 المحدثة الهجومية تحليقات تدريبية ناجحة في سماء نخجوان.

    يذكر أنّ تسليح سوخوي 25 المحدثة متنوع بين المدفاع وقنابل جوية وصواريخ جو ارض غير الموجه وموجه إلى أنّ يبلغ عددها 32 سلاحا مختلفا.

    ودل نجاح التحليقات التدريبية على أنّ الأسطول الجوي التابع للجيش الموحد النخجوانية قادر على تنفيذ أية مهمة تنفيذا قاطعا حاسما مثل سائر وحدات القوات المسلحة.

    AZERTAG.AZ :تحليقات تدريبية لمقاتلات سوخوي 25 الهجومية التابعة لجيش نخجوان الموحد
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