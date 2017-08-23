باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج) أقيمت مباراة ودية للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم للنساء تحت 19 عاما ضمن معسكره التدريبي في مينسك. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني واجه منتخب بيلاروس لكرة القدم تحت 19 عاما وانهزم أمام نظيره البلاروسي بحساب 0:2.

AZERTAG.AZ : مواجهة بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم تحت 19 عاما

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