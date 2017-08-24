باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج) تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير الجديد أوكستو ماساري سفيرا مفوضا وفوق العادة لإيطاليا لدى جمهورية أذربيجان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير إيطاليا الجديد لدى أذربيجان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده