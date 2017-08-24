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    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير إيطاليا الجديد لدى أذربيجان

    ٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١١:١١]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تسلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير الجديد أوكستو ماساري سفيرا مفوضا وفوق العادة لإيطاليا لدى جمهورية أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير إيطاليا الجديد لدى أذربيجان
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