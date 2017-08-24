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    إلهام علييف يتفقد سفينة حرس الحدود "توفان"

    ٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١١:٤٤]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف اليوم سفينة حرس الحدود "توفان" التابعة لخفر السواحل الأذربيجاني الذي تم صنعها في مؤسسة إصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز حرس الحدود الحكومي ووضع حجر الأساس لسفينة حرس الحدود الجديدة من نوع "توفان".

    AZERTAG.AZ :إلهام علييف يتفقد سفينة حرس الحدود "توفان"
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