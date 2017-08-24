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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 54 دولار أمريكي

    ٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥‎٢]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار برميل النفط باتجاهات مختلفة في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 48.37 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.04 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 52.58 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.01 دولارا.

    كما أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 54.12 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.16 دولارا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 54 دولار أمريكي
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