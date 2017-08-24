البنك المركزي: بيع دولار أمريكي بـ1.7009 مانات
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٢٩]
باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل العملات الأجنبية لـ24 أغسطس.
وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية / مانات / مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7009 مانات لدولار أمريكي واحد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١٧:١١]
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٠٥]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٧:١٢]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٤]
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١٢:١٣]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٤٩]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٢:٤٠]
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١٧:١١]
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٠٥]
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١٣:٢٩]
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥٢]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٤:١٢]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٤٧]
١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٣]
٠٩.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٦]
١٨.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٠]
١٦.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥٦]
١٦.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٠٧]
١٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٣٨]
٠٣.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥٧]
١٨.٠٧.٢٠١٧ [١٧:٤٨]
١٤.٠٧.٢٠١٧ [٢٠:١٠]
١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٢]
١٧.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٥]
٠٩.٠٨.٢٠١٧ [١٩:٤٧]
٢١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:١٨]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
١٨.٠٨.٢٠١٧ [١٥:٥٥]
١٥.٠٨.٢٠١٧ [١٥:٥٠]
١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٤:٥٧]
١٠.٠٨.٢٠١٧ [١٧:١٤]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٢٠]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٥]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٧]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك