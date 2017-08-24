باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج) قد اصطدمت حافلة ركاب في مدينة أنقرة التركية. قتل 5 أشخاص وأصيب الكثيرين. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن سائق الحافلة فقد السيطرة واصطدمت الحافلة بدعامة جسر. وعلى الفور انتقلت العديد من سيارات الإسعاف والمطافي وفرق الشرطة إلى موقع الحادث، حيث قامت فرق الإطفاء بإخراج الركاب العالقين داخل الحافلة ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيات مختلفة.

AZERTAG.AZ : قتلى وجرحى في اصطدام حافلة بدعامة جسر في تركيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده