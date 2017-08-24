باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج) غرق سفينة ركاب تقل حوالي 70 شخصا في نهر شنغو ولاية بارا شمال البرازيل. أفادت وكالة أذرتاج أنه تم العثور على 19 شخصا أحياء في أعقاب غرق السفينة. لقي 10 أشخاص حتفهم في غرق سفينة ركاب. وما زالت عمليات الإنقاذ جارية وتحقق الشرطة المدنية في سبب غرق السفينة.

AZERTAG.AZ : غرق سفينة ركاب تقل حوالي 70 شخصا في البرازيل

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