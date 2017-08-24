باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج) سيتم اليوم انتهاء مباريات مرحلة الفاصلة في دوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أفادت وكالة أذرتاج أن 22 مواجهة ستقام ضمن مباريات الإياب. مباريات الإياب التي ستقام ضمن مرحلة الفاصلة في دوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: أيك (قبرص) - "فيكتوريا" (تشيكيا) – نتيجة مباراة الذهاب – 1:3 "دينامو" (كييف، أوكرانيا) - "ماريتيمو" (البرتغال) – 0:0 زينيت (روسيا) - أوترخت (هولندا) – 1:0 "أوسترسوند" (السويد) - باوك (اليونان) – 1:3 "شريف" (مولدوفا) - "ليجيا" (بولندا) – 1:1 ألكسندريا (أوكرانيا) - بات (بيلاروسيا) – 1:1 زالسبورغ (النمسا) - فيتورول (رومانيا) – 3:1 "مكابي" (تل أبيب، إسرائيل) - "ألتاكس" (النمسا) – 1:0 فنربخشة (تركيا) - فاردار (مقدونيا) – 0:2 "سودوفا" (ليتوانيا) - "لودوكوريتس" (بلغاريا) – 0:2 سكيندربيو (ألبانيا) - دينامو (زغرب، كرواتيا) – 1:1 ميدلوثلاند (الدنمارك) - أبولون (قبرص) – 2:3 أيك (اليونان) - بروج (بلجيكا) – 0:0 "فيديوتون" (هنغاريا) - "بارتيزان" (صربيا) – 0:0 برقا (البرتغال) - هافنارفيوردور (أيسلندا) – 2:1 مارسيل (فرنسا) - دومالي (سلوفينيا) – 1:1 "أتليتيك" (بيلباو، اسبانيا) - باناثينايكوس (اليونان) – 3:2 "روسنبورغ" (النرويج) - "أياكس" (هولندا) – 1:0 "شكنديا" (مقدونيا) - "ميلان" (إيطاليا) – 0:6 "هايدوق" (كرواتيا) - أيفرتون (إنكلترا) – 0:2 "سرفينا زفيزدا" (صربيا) - "كراسنودار" (روسيا) – 2:3 "النمسا" (النمسا) - "آسيا" (كرواتيا) – 2:1

AZERTAG.AZ : انتهاء مرحلة الفاصلة لدوري أوروبا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده