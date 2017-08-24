الرئيس علييف يستقبل هيئة قراباغ الأغدامي
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٢٢]
باكو، 24 أغسطس، أذرتاج
استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في الرابع والعشرين من أغسطس آب اليوم هيئة وأسرة نادي قراباغ الأغدامي الأذربيجاني لكرة القدم.
يذكر أنّ قراباغ ضرب الليلة نجاحا تاريخيا بتأهله لأول مرة في تاريخ كرة قدم أذربيجان لمرحلة المجموعات ضمن مسابقات دوري أبطال أوروبا.
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