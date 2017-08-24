زابت صمادوف يتغلب على منافسه الهولندي في غروزني

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

نافس الملاكم الأذربيجاني الشهير للكيكبوكسينغ زابت صمادوف الملاكم الهولندي أرول تسيميرمان في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان في الاتحاد الروسي.

أفادت وكالة أذرتاج أن زابت صمادوف تغلب على منافسه الملقب بـ "كاسر العظام" في المعركة ضمن البطولة الدولية المكرسة لذكرى الرئيس الأول لجمهورية الشيشان.

وكان الملاكم الهولندي قد فاز باستيفائه الحد الأدنى من النقاط في المعركة التي جرت بينهما عام 2008.

تغلب زابت صمادوف في 97 معركة من 107 معركة وانتهت مباراة واحدة له بالتعادل.