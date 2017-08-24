قراباغ الاغدامي في انتظار منافسيه في قرعة دوري ابطال أوروبا
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
باكو، 24 أغسطس، أذرتاج
انطلق حفل سحب قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويتنافس في هذه المرحلة نادي قراباغ الأغدامي الأذربيجاني وذلك لأول مرة في تاريخ كرة قدم أذربيجان.
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