باكو، 24 أغسطس، أذرتاج انطلق حفل سحب قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويتنافس في هذه المرحلة نادي قراباغ الأغدامي الأذربيجاني وذلك لأول مرة في تاريخ كرة قدم أذربيجان.

AZERTAG.AZ : قراباغ الاغدامي في انتظار منافسيه في قرعة دوري ابطال أوروبا

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