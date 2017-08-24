باكو، 24 أغسطس، أذرتاج انطلق حفل سحب قرعة مرحلة المجموعات من دوري ابطال أوروبا لكرة القدم. ويتنافس في هذه المرحلة نادي قراباغ الاغدامي الأذربيجاني وذلك لأول مرة في تاريخ كرة قدم أذربيجان. وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات بطل أذربيجان في مجموعة سي ليتنافس مع تشيلسي واتلتيكو مدريد وروما. واليكم توزيع الأندية حسب المجموعات: مجموعة إي: بنفيكا ومانشستر يونايتد وباسيل وتشسكا مجموعة ب: بايرن ميونيخ وباريس سانت جيرمان واندرلخت وسلتيك مجموعة سي: تشيلسي وأتلتيكو مدريد وروما وقراباغ مجموعة د: يوفنتوس وبرشلونة واولمبياكوس وسبورتينغ مجموعة ايه: سبارتاك موسكو وأشبيليه وليفربول وماريبور مجموعة اف: شاختار دونتسك ومانشستر سيتي ونابولي وفينورد مجموعة جي: موناكو وبورتو وبشيكطاش ولأيبسيك مجموعة اتش: ريال مدريد ودورتموند وتوتنهام وابويل

AZERTAG.AZ : قراباغ الاغدامي يتنافس في مجموعة سي مع الأندية العملاقة

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