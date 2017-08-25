حصاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون خلال اليوم

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت وزارة الداخلية الأذربيجانية 102 حادثا جنائيا خلال اليوم الماضي وتم الكشف عن ملابسات 14 حادثا جنائيا منها في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت كذلك عن توقيف 27 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي أيضا وأحيلوا إلى الجهات المختصة.

وأضافت أن الطرق البرية شهدت وقوع حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخصين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها وزارة الداخلية عن حادثين يتعلقان بالمخدرات وحادثين بشأن حيازة غير مشروعة للأسلحة والمعدات العسكرية.

وألقي القبض على 25 مدانا بارتكابهم جرائم مختلفة.