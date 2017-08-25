باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج) أقيمت مباراة ودية ثانية بين المنتخب الأذربيجان لكرة القدم للنساء تحت 19 عاما والمنتخب البيلاروسي ضمن معسكره التدريبي في مينسك. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني انهزم أمام منافسه البيلاروسي بحساب 4:0. إن المباراة الثانية بين الفريقين التي أقيمت في 22 أغسطس انتهت بفوز المنتخب البيلاروسي بحساب 2:0.

AZERTAG.AZ : مباراة ثانية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس

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