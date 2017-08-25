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    انتهاء مرحلة الفاصلة لدوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٧ [١٥‎:٣٢]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انتهت المباريات في مرحلة الفاصلة لدوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه أقيمت 22 مواجهة ضمن مباريات الإياب.

    تم تسجيل النتائج التالية في المباريات:

    أيك (قبرص) - فيكتوريا بلزن (تشيكيا) – 0:0 (نتيجة المباراة الأولى – 1:3)

    "دينامو كييف" (أوكرانيا) - "ماريتيمو" (البرتغال) – 3:1 (0:0)

    زينيت (روسيا) - أوتريخت (هولندا) – 2:0 (0:1)

    "أوسترسوندز" (السويد) - باوك (اليونان) – 2:0 (1:3)

    "شريف" (مولدوفا) - "ليجيا" (بولندا) – 0:0 (1:1)

    أولكساندريا (أوكرانيا) - بات (بيلاروسيا) – 1:2 (1:1)

    زالسبورغ (النمسا) - فيتورول (رومانيا) – 4:0 (3:1)

    "مكابي" (تل أبيب، إسرائيل) - "ألتاكس" (النمسا) – 2:2 (1:0)

    فنربخشة (تركيا) - فاردار (مقدونيا) – 1:2 (0:2)

    "سودوفا" (ليتوانيا) - "لودوكوريتس" (بلغاريا) – 0:0 (0:2)

    "سكندربيو" (ألبانيا) - "دينامو زغرب" (كرواتيا) – 0:0 (1:1)

    ميدلوثلاند (الدنمارك) - أبولون (قبرص) – 1:1 (2:3)

    أيك (اليونان) - بروج (بلجيكا) – 0:3 (0:0)

    "فيديوتون" (هنغاريا) - "بارتيزان" (صربيا) – 0:4 (0:0)

    برقا (البرتغال) - هافنارفيوردور (أيسلندا) – 3:2 (2:1)

    "مرسيليا" (فرنسا) - "دومجيل" (سلوفينيا) – 3:0 (1:1)

    أثليتيك بلباو (إسبانيا) - باناثينايكوس (اليونان) – 1:0 (3:2)

    "روسنبورغ" (النرويج) - "أياكس" (هولندا) – 3:2 (1:0)

    "شكنديا" (مقدونيا) - "ميلان" (إيطاليا) – 0:0 (0:6)

    "هايدوق" (كرواتيا) - أيفرتون (إنكلترا) – 1:1 (0:2)

    "سرفينا زفيزدا" (صربيا) - "كراسنودار" (روسيا) – 2:1 (2:3)

    "النمسا" (النمسا) - "آسيا" (كرواتيا) – 0:1 (2:1)

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