باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج) انتهت المباريات في مرحلة الفاصلة لدوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أفادت وكالة أذرتاج أنه أقيمت 22 مواجهة ضمن مباريات الإياب. تم تسجيل النتائج التالية في المباريات: أيك (قبرص) - فيكتوريا بلزن (تشيكيا) – 0:0 (نتيجة المباراة الأولى – 1:3) "دينامو كييف" (أوكرانيا) - "ماريتيمو" (البرتغال) – 3:1 (0:0) زينيت (روسيا) - أوتريخت (هولندا) – 2:0 (0:1) "أوسترسوندز" (السويد) - باوك (اليونان) – 2:0 (1:3) "شريف" (مولدوفا) - "ليجيا" (بولندا) – 0:0 (1:1) أولكساندريا (أوكرانيا) - بات (بيلاروسيا) – 1:2 (1:1) زالسبورغ (النمسا) - فيتورول (رومانيا) – 4:0 (3:1) "مكابي" (تل أبيب، إسرائيل) - "ألتاكس" (النمسا) – 2:2 (1:0) فنربخشة (تركيا) - فاردار (مقدونيا) – 1:2 (0:2) "سودوفا" (ليتوانيا) - "لودوكوريتس" (بلغاريا) – 0:0 (0:2) "سكندربيو" (ألبانيا) - "دينامو زغرب" (كرواتيا) – 0:0 (1:1) ميدلوثلاند (الدنمارك) - أبولون (قبرص) – 1:1 (2:3) أيك (اليونان) - بروج (بلجيكا) – 0:3 (0:0) "فيديوتون" (هنغاريا) - "بارتيزان" (صربيا) – 0:4 (0:0) برقا (البرتغال) - هافنارفيوردور (أيسلندا) – 3:2 (2:1) "مرسيليا" (فرنسا) - "دومجيل" (سلوفينيا) – 3:0 (1:1) أثليتيك بلباو (إسبانيا) - باناثينايكوس (اليونان) – 1:0 (3:2) "روسنبورغ" (النرويج) - "أياكس" (هولندا) – 3:2 (1:0) "شكنديا" (مقدونيا) - "ميلان" (إيطاليا) – 0:0 (0:6) "هايدوق" (كرواتيا) - أيفرتون (إنكلترا) – 1:1 (0:2) "سرفينا زفيزدا" (صربيا) - "كراسنودار" (روسيا) – 2:1 (2:3) "النمسا" (النمسا) - "آسيا" (كرواتيا) – 0:1 (2:1)

AZERTAG.AZ : انتهاء مرحلة الفاصلة لدوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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