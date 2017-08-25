مدير ميناء باكو يعرض إمكانيات المنطقة التجارية الحرة في الصين

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

عرض مدير ميناء باكو طالع زيادوف إمكانيات المرفأ والمنطقة التجارية الحرة حوله على أصحاب المشاريع الممثلين عن 40 بلدا في الصين.

وجاء في بيان شركة ميناء باكو التجاري البحري الدولي أنّ المدير العام زيادوف شارك في مؤتمر مكرس لمشروع "الخط الواحد السبيل الواحد" المنظم بمدينة ارومجي بولاية سنجان ذات الحكم الذاتي الصينية بمدينة ارومجي. واكد زيادوف خلال المؤتمر على لعب ميناء باكو دور المجمع بين أوروبا واسيا وقدم معلومات مفصلة حول الأهمية الاستراتيجية الاقتصادية لمشروع المنطقة التجارية الحرة المنظمة حول الميناء بما فيه فعاليات الميناء الحالية وآفاقه المستقبلية ومفهوم تنميته وبنيته التحتية.

وشارك في فعاليات المؤتمر 500 صاحب مشروع وممثلون عن الحكومات وخبراء عن 40 بلدا.