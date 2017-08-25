بدء منافسة للاعبي المصارعة الحرة في بطولة العالم

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تستمر بطولة العالم للمصارعة في باريس.

أفادت وكالة أذرتاج أن لاعبي المصارعة الحرة تحت أوزان 57 و61 و86 و125 كلغ في اليوم الخامس من المباراة. قد تم تحديد منافسي مصارعينا. سيواجه ماهر أمير أصلانوف (57 كلغ) مع المصارع الأوزباكستاني نوديرجون سافاروف وحاجي علييف (61 كلغ) مع المصارع القيرغيزستاني أليبيك أوزمونوف وألكسندر كوستييف (86 كلغ) مع بكتيار كاراجول أولو (قيرغيزستان).