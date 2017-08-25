    • / رياضة

    رياضة


    بدء منافسة للاعبي المصارعة الحرة في بطولة العالم

    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٠٦]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تستمر بطولة العالم للمصارعة في باريس.

    أفادت وكالة أذرتاج أن لاعبي المصارعة الحرة تحت أوزان 57 و61 و86 و125 كلغ في اليوم الخامس من المباراة. قد تم تحديد منافسي مصارعينا. سيواجه ماهر أمير أصلانوف (57 كلغ) مع المصارع الأوزباكستاني نوديرجون سافاروف وحاجي علييف (61 كلغ) مع المصارع القيرغيزستاني أليبيك أوزمونوف وألكسندر كوستييف (86 كلغ) مع بكتيار كاراجول أولو (قيرغيزستان).

    AZERTAG.AZ :بدء منافسة للاعبي المصارعة الحرة في بطولة العالم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٧ [١٥‎:٣٢]
    انتهاء مرحلة الفاصلة لدوري أوروبا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم
    ٢٥‎.٠٨.٢٠١٧ [١٥‎:٠٣]
    مباراة ثانية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس
    ٢٤.٠٨.٢٠١٧ [٢١:٠٣]
    قراباغ الاغدامي يتنافس في مجموعة سي مع الأندية العملاقة
    ٢٤.٠٨.٢٠١٧ [٢٠:١٥‎]
    قراباغ الاغدامي في انتظار منافسيه في قرعة دوري ابطال أوروبا
    بدء منافسة للاعبي المصارعة الحرة في بطولة العالم بدء منافسة للاعبي المصارعة الحرة في بطولة العالم