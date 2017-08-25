البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 28 أغسطس
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٢٥]
باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ28 أغسطس / آب.
وقال البنك المركزي في بيان إن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7009 مانات لدولار أمريكي واحد.
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