بحث مسائل تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان ولبنان

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

التقى السفير الأذربيجاني لدى بيروت أغا سليم شكروف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير العلاقات بين البرلمانين والمسائل الأخرى. كما تحدثا عن استمرار احتلال حوالي 20 في المائة من أراضي أذربيجان من قبل أرمينيا والمفاوضات التي تجريها حكومة أذربيجان بمشاركة الوسطاء الدوليين في اتجاه تسوية نزاع قاراباغ الجبلية.