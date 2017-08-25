حجم واردات تركيا من الغاز الأذربيجاني في يونيو
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٨:١٦]
باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)
استوردت تركيا 575.05 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني خلال شهر يونيو للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج أن منظمة إدارة سوق الطاقة التركية قالت إن أذربيجان صدرت 519.14 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا في شهر يونيو للسنة السابقة. أما تركيا فاستوردت 595.09 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني خلال شهر مايو للعام الجاري.
يذكر أن أذربيجان صدرت 3 مليارات و343.71 مليون متر مربع من الغاز إلى تركيا خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري.
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