سفير أذربيجان يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس سورينام

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

قدم سفير أذربيجان في البرازيل وفي سورينام ائلخان بولوخوف أوراق اعتماده إلى الرئيس السورينامي ديزير ديلانو بوترسي.

وجاء في بيان عن سفارة أذربيجان في البرازيل أن الرئيس السورينامي ديزير ديلانو بوترسي نقل تحياته إلى أذربيجان قيادة وشعبا مؤكدا وجود إمكانيات واسعة لتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وتمنى السفير نجاحا في فعالياته.

كما نقل السفير بولوخوف تحيات الرئيس إلهام علييف نظيره السورينامي معبرا عن امتنانه من توظيفه سفيرا لدى سورينام وقال انه لن يدخر جهدا في سبيل المزيد من توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين.

وقدم السفير معلومات مفصلة حول البلد إلى الرئيس السورينامي وتبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية.