دوري الممتاز: إنتر – صبائل 1-0

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

انطلقت مباريات الجولة الثالثة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم في الخامس والعشرين من أغسطس اب اليوم.

والتقى انتر الباكوي منافسه صبائل في اول مباريات الجولة.

وأفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب انتر ارينا شهدت فتح الحساب في د4 من قبل حسينوف من تمرير سيدوف لصالح انتر.

كما عاقب حكم المباراة انقلاب ممدوف لاعب انتر قولييف في د63 بالبطاقة الحمراء لتكون هي الأول في هذا الموسم. غير أن صبائل لم تستطع انتهاز هذه الفرصة حيث لم يشهد مشجعون تسجيل هدف اخر إلى نهاية المباراة.