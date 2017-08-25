باكو، 25 أغسطس، أذرتاج انطلقت مباريات الجولة الثالثة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم في الخامس والعشرين من أغسطس اب اليوم. وحل كبز الكنجوي ضيفا على نفطجي الباكوي في ثاني مباريات الجولة. وأفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب باكسل ارينا بقيادة الحكم ممدوف انتهت بالتعادل السلبي.

AZERTAG.AZ : دوري الممتاز: نفطجي – كبز 0-0

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