باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج) ارتفعت أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية. تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 47.87 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.44 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 52.41 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.37 دولارا.

AZERTAG.AZ : سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

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