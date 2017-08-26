القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 145 مرة

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 145 مرة خلال اليوم مستخدمة راجمات القنابل على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الاحتلال المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي بيركابر وباراواكار والمرتفعات بمحافظة إيجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كهنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرى كمرلي وقايماكلي وقيزلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي جيناري وأيقدزور بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام وكوخا نبي وأغبولاق ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية وعلى مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قويالي وزمانلي والمرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت في محافظة تارتار الأذربيجانية وقرى شيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ويوسفجانلي ومرزيلي في محافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وكردلر وهوراديز في محافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك في المرتفعات لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند المحتلة الأذربيجانية على مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة.