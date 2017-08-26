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    سعر النفط الأذربيجاني 53.85 دولارا

    ٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٤:٢٩]

    باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 53.85 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.03 دولار.

    AZERTAG.AZ : سعر النفط الأذربيجاني 53.85 دولارا
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