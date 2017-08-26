سعر النفط الأذربيجاني 53.85 دولارا
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٤:٢٩]
باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)
انخفض سعر برميل النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 53.85 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.03 دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٨:١٦]
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٢:٠٣]
٢٤.٠٨.٢٠١٧ [١١:٥٢]
٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٠:٥١]
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [٢١:١١]
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٤:٤٤]
٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٤:٢٩]
٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٨:١٦]
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٢٥]
٢٣.٠٨.٢٠١٧ [١٤:١٢]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٤٧]
١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٣]
٠٩.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٦]
١٨.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٠]
١٦.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥٦]
١٦.٠٨.٢٠١٧ [١٦:٠٧]
١٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٣٨]
٠٣.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٥٧]
١٨.٠٧.٢٠١٧ [١٧:٤٨]
١٤.٠٧.٢٠١٧ [٢٠:١٠]
١٩.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:٢٢]
١٧.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٥]
٠٩.٠٨.٢٠١٧ [١٩:٤٧]
٢١.٠٦.٢٠١٧ [٢٢:١٨]
٢٠.٠٦.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
١٨.٠٨.٢٠١٧ [١٥:٥٥]
١٥.٠٨.٢٠١٧ [١٥:٥٠]
١٤.٠٨.٢٠١٧ [١٤:٥٧]
١٠.٠٨.٢٠١٧ [١٧:١٤]
٢٥.٠٨.٢٠١٧ [١٤:٤٥]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٢٠]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٠٥]
٢٢.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك