باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج) انخفض سعر برميل النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 53.85 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.03 دولار.

AZERTAG.AZ : سعر النفط الأذربيجاني 53.85 دولارا

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