دوري الممتاز: المباراة المركزية بين قراباغ وغابالا

باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

ستقام اليوم مباراتان اخيرتان للجولة الثالثة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأفاد مراسل أذرتاج أن زيرة المتصدر ترتيب الأندية برصيد 6 نقاط يضيف منافسه سومغايت المحتل المركزَ الخامس برصيد 3 نقاط على ملعب زيرة الأولمبي. وقد سبق أن التقى الناديان ثماني مرات حتى الان في البطولة وتمكن زيرة من تحقيق الفوز 4 مرات بينما تغلب سومغايت مرتين وتعادلا مرتين. وخسر زيرة امام جمهوره مرة واحدة. وستنطلق المباراة التي سيقودها الحكم باشايف الساعة 18.00.

ويتنافس في المباراة الأخيرة والمركزية للجولة الثالثة قراباغ الذي تأهل لمرحلة المجموعات من دوري ابطال أوروبا هذا الموسم مع غابالا صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي. وللمباراة المنظمة على ملعب اذرسون ارينا أهمية بالغة بالنسبة لنادي غابالا، حيث أن الحمر السود الذي اصبح بمعزل عن دوري أوروبا قد ركز كل اهتمام وانتباه على الدوري الداخلي. ولكلا الناديين 6 نقاط ويحتلان المركزين الثاني والثالث حاليا.

وتدل الإحصاءات على أن قراباغ فاز في 16 مباراة وغابالا في 9 مباريات من 36 مباراة جرت بينهما سابقا. كما تعادل الناديان في 11 مباراة. ولم يخسر صاحب الأرض في المباريات الخمس الأخيرة. ولم يطمع قراباغ خسارة في المباريات الأربع على ارضه.

وميقات انطلاق مباراة قراباغ وغابالا التي سيديرها الحكم يوسفوف الساعة 20.30.