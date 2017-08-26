تطبيق رسوم على الحجاج الراغبين في الحج من جديد

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

طبقت المملكة العربية السعودية على الحجاج الراغبين في الذهاب الى الحج من جديد.

أفادت وكالة أذرتاج أن المكتب الصحفي لشركة الحج "مروة تور" أن الحجاج (الذين قاموا بزيارة الحج في عامي 2015 و2016) الراغبين في الذهاب الى الحج في هذا العام يجب عليهم أن يدفعوا رسوم التأشيرة بقيمة 2000 ريال (535 دولار امريكي).

كما قالت السفارة السعودية في أذربيجان في توضيح أرسلت نسخة منه الى وكالة أذرتاج ان حكومة المملكة العربية السعودية تتكفل بتغطية تكاليف تأشيرة الحج الأول والعمرة الأولى لأي مسلم على حساب الحكومة، ومن يريد أن يحج أو يعتمر لأول مرة لا يدفع قيمة التأشيرة والحكومة السعودية ستدفع قيمة التأشيرة بدلا عنه، وتفرض قيمة التأشيرة لمن يريد الحج أو العمرة لأكثر من مرة. وهذا القرار يأتي تسهيلاً للحجاج القادمين لأول مرة وإتاحة الفرصة لهم في أداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام.