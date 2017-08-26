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    رئيس قيرغيزستان يعين رئيسا جديد للوزراء

    ٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٦:١٩]

    بشكيك، 26 أغسطس، أذرتاج

    ابرم البرلمان القيرغيزستاني جوغوركو كينيش ترشيح صبر ايساكوف إلى منصب رئيس للوزراء في جلسة غير اعتيادية له.

    كما وافقت الجلسة على تكوين الحكومية الجديدة وبرنامجها.

    وقدم رئيس الوزراء الجديد ايساكوف معلومات مفصلة حول الاعمال المرتقبة نحو تحسين ظروف الأهالي وتأمينهم الاجتماعي والامن وتنمية اقتصاد قيرغيزستان ضمن برنامج "40 خطوة نحو المستقبل".

    وامضى رئيس قيرغيزستان الماز بيك اتامبايف على المرسوم الذي يقضي بتعيين صبر ايساكوف رئيسا جديدا للوزراء عقب جلسة جوغوركو كينيش.

    وكان ايساكوف يتولى سابقا منصب رئيس جهاز الرئيس القيرغيزستاني واصبح أصغر رئيس للوزراء في تاريخ البلد حيث يبلغ رئيس الوزراء الجديد 40 عاما من العمر هذا العام.

    AZERTAG.AZ :رئيس قيرغيزستان يعين رئيسا جديد للوزراء
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