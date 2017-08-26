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    انطلاق أعمال مهرجان غابالا الدولي الخامس للمربى

    ٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٧:٥‎٠]

    غابالا، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم انطلاق فعاليات أعمال مهرجان غابالا الدولي الخامس للمربى بتنظيم السلطة التنفيذية لمحافظة غابالا وبدعم وزارة الثقافة والسياحة والمركز الوطني الأذربيجاني للطهي والجمعية الوطنية الأذربيجانية للطهي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الحلواني من 22 بلدا للعالم – تركيا وألمانيا وبلاروس وبريطانيا العظمى وجورجيا وكرواتيا وإيران وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا والمكسيك ومولدوفا وأوزبكستان وباكستان ورومانيا وروسيا وبولندا وصربيا والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وقبرص الشمالية والصين في حفل العيد المنظم في الحديقة أمام فندق "قافقاز كاروانساراي".

    كما تعرض مربيات معدلة يدويا وصناعيا في 44 مدينة ومحافظة أذربيجانية في المهرجان. يشارك كل من المشاركين في المهرجان مع 8 أنواع من المربيات.

    يحضر حفل افتتاح رسمي للمهرجان ممثلو الدول والحكومات ونواب المجلس الوطني وسفراء البلدان الخارجية لدى أذربيجان.

    AZERTAG.AZ : انطلاق أعمال مهرجان غابالا الدولي الخامس للمربى
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