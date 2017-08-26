المصارع الأذربيجاني بطلا للعالم للمرة الثالثة
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠١٧ [١٨:٣٩]
باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)
حصل المصارع الأذربيجاني حاجي علييف على الميدالية الذهبية في بطولة العالم المنعقدة في باريس.
أفادت وكالة أذرتاج أن المصارع الأذربيجاني تغلب على منافسيه من قيرغيزستان واليابان وسلوفاكيا وكوبا في مرحلة نصف النهائية وتأهل للمرحلة النهائية في البطولة.
قابل مصارعنا البطل الروسي حاجيمراد رشيدوف في الاجتماع الحاسم للبطولة وتغلب على منافسه الروسي بحساب 7:1 وأصبح بطل العالم ثلاث مرات.
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