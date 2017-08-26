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    دوري الممتاز: زيرة – سومغايت 3-1

    ٢٦.٠٨.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٧]

    باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

    حل سومغايت ضيفا على زيرة في اول مباراتي اليوم الأخير للجولة الثالثة لدوري توباز الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم 26 أغسطس اب.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن صاحب الأرض حقق فوزا في المباراة المنظمة على ملعب زيرة الأولمبي بقيادة الحكم باشايف.

    وأوضح أن الشوط الأول لم يشهد فيه هواة تسجيل هدف.

    وزاد زيرة حدة هجماته في الشوط الثاني إلى أن تمكن من فتح الحساب في د52 بواسطة غادزي وضاعف الحساب اسكندرلي في د61 وفي د78.

    وسجل هدف سومغايت اليتيم بوم في د88.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: زيرة – سومغايت 3-1
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