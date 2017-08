Armeespiele -2017: Auslosungszeremonie des Wettbewerbs “Meeres-Pokal-2017“

Baku, 1. August, AZERTAC

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC hat am Dienstag, dem 1. August in Baku im Rahmen der 3. Internationalen Armeespiele eine Auslosungszeremonie der Etappe “Meeres-Pokal“ stattgefunden.

Die Reihung von Mannschaften in der Durchführung des ersten Teils des Wettbewerbs steht fest.

Nach Ergebnissen der Auslosung wird die russische Mannschaft als erste an den Start gehen. Das kasachische Team wird als zweites antreten und die aserbaidschanische Mannschaft wird als dritte und das iranische Team als viertes beginnen, hieß in der Meldung.

Bei den dritten Armeespielen debütieren iranische Marinesoldaten, die an der Etappe “Meeres-Pokal“ neben Aserbaidschan, Russland und Kasachstan teilnehmen werden. Als Beobachter werden Vertreter der Streitkräfte von der Türkei, Saudi-Arabien und Bahrain teilnehmen.

Die 3. Internationalen Armeespiele finden in Aserbaidschan, Russland, Kasachstan und China statt. In diesem Jahr nehmen Mannschaften aus 27 Staaten an den Spielen teil, die in 28 Disziplinen im Wettbewerb stehen werden.