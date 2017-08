Aserbaidschan fördert in diesem Jahr 19 Millionen Tonnen Öl und 9,3 Milliarden Kubikmeter Gas

Baku, 2. August, AZERTAC

Von Januar bis Juni dieses Jahres sind in Aserbaidschan 19 Millionen 161 Tausend Tonnen Erdöl (einschließlich Gaskondensat ) und 14 Milliarden 115,2 Millionen Kubikmeter Erdgas gefördert worden. 9 Milliarden 343.200.000 Kubikmeter von diesem gewonnenen Gas bildeten verkäufliches Erdgas.

Nach Angaben des Staatlichen Komitees für Statistik sind die Ölgewinnung in diesem Jahr um 9 Prozent und das verkäufliche Gasförderung um 0,2 Prozent gesunken. Der Gesamtproduktionswert in der Bergbauindustrie belief sich in der ersten Hälfte des laufenden Jahres auf 13 Milliarden Manat, was im Vergleich zur gleichen Vorjahreszeit um 6,6 Prozent weniger ist.