Botschafter: Marokko unterstützt territoriale Integrität Aserbaidschans

Baku, 1. August, AZERTAC

Es bestehen gute Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Marokko. Unsere Länder unterstützen sich gegenseitig in vielen Fragen. Wir haben im UN-Sicherheitsrat gemeinsam gearbeitet. Marokko und Aserbaidschan waren Mitglieder des UN-Sicherheitsrates in den Jahren 2012-2013. Wir freuen uns, dass Aserbaidschan die Position von Marokko in der Sahara-Frage unterstützt. Marokkos Position im Berg-Karabach-Konflikt liegt klar auf der Hand. Wir unterstützen die territoriale Integrität Aserbaidschans.

AZERTAC zufolge sagte das der Botschafter von Marokko in Aserbaidschan Mohamed Adil Ambarch.

Er sagte, dass sich in diesem Jahr die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern zum fünfundzwanzigsten Male jährt. Nach ein paar Monaten wird die nächste Sitzung der gemeinsamen Kommission für bilaterale Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern abgehalten werden. In dieser Sitzung werden Fragen der Zusammenarbeit in vielen Bereichen zur Sprache gebracht werden. Es gibt sehr gutes Potenzial für die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden befreundeten Ländern. Die Geschäftskreise der beiden Länder sind an der Aufnahme der engen Kooperationsbeziehungen interessiert. Wir interessieren uns für die Weiterentwicklung der Beziehungen und bemühen uns darum. Wir sind bereit dafür. Nach einigen Monaten besucht der marokkanische Außenminister Aserbaidschan, um die politischen Konsultationen durchzuführen, sagte er.