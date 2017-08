Britische Zeitung “Independent“ berichtet über Vorteile von Baku-Urlaub

London, 29. Juli, AZERTAC

Die britische Zeitung “The Independent“ hat einen Artikel über Vorteile der Baku-Reise veröffentlicht.

Die Autorin des Artikels Cynthia Drescher spricht Vorteile der Baku-Reise an und macht darauf auf, dass das Visa-System für diejenigen, die nach Aserbaidschan kommen wollen, vereinfacht ist. Sie erinnert daran, dass man dank System “Asan e-visa” in kurzer Zeit ein Visum für Aserbaidschan online beantragen oder erhalten kann.

Sie erzählt in ihrem Artikel zugleich von der Stadt Baku am Kaspischen Meer, ihrer alten Geschichte, geographischer Lage sowie den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, der Küstenpromenade und kühlem Wind von Baku. Cynthia Drescher betont besonders, dass Einmaligkeit, außergewöhnliche Schönheit, Kuriosität o. Ä. besonders Sehenswertes, was nur in Baku zu finden ist und deshalb besonders für Touristen von besonderem Interesse ist.

In ihrem Artikel gibt sie Informationen über das großartige Heydar Aliyev-Center, den Palast der Schirwanschahs, die Altstadt, den Staatsflaggenplatz, den markanten Hochhauskomplex-die Flame Towers und geht davon aus, dass sie für Touristen wirklich interessant zu sehen sind.

Die Autorin des Artikels rät Touristen, auch nationale Gerichte Aserbaidschans sowie seinen Tee zu schmecken, außerdem die Bakuer-U-Bahn zu besuchen, bei der Geschenkauswahl Teppiche zu bevorzugen.

Orkhan Ismayilov, AZERTAC

London