Gakh: Beratung unter Vorsitz von Staatspräsident gewidmet Entwicklung von Haselnusskultur, Seiden-und Tabakbau in Regionen des Landes VIDEO

Gakh, 4. August, AZERTAC

Unter dem Vorsitz des Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev hat am Freitag, dem 4. August in der Region Gakh eine Beratung gewidmet der Weiterentwicklung der Haselnusskultur, dem Seiden-und Tabakanbau in den Regionen des Landes stattgefunden.

Der Staatschef hielt eine Eröffnungsrede in der Sitzung.

Dann traten die Chefs der Exekutiven von Regionen Gakh und Scheki Musa Schakiliev, Elkhan Usubov, der Vorstandsvorsitzende der Offenen AG “Scheki Ipek“ Nizami Garibov sowie der Chef der Exekutive von Zagatala Mubariz Ahmadzade und andere Chefs der Exekutive der Regionen und Vorsitzenden von Unternehmen auf.

Präsident Ilham Aliyev sprach am Ende der Beratung ein Schlusswort.