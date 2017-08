Im Rayon Balakan neues Wasserkraftwerk in Betrieb genommen  VIDEO

Balakan, 3. August, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 3. August ist im Rayon Balakan mit Teilnahme von Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev ein neues Wasserkraftwerk in Betrieb genommen worden, teilt die Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Präsident der Offenen Aktiengesellschaft "Aserenergie" Etibar Pirverdiyev informierte den Staatschef über das Wasserkraftwerk.

Man teilte mit, dass das neue Wasserkraftwerk, das eine Gesamtleistung von 1,5 Megawatt hat, in der Lage ist, pro Jahr durchschnittlich 10 Millionen Kilowattstunden Strom zu erzeugen.

Im Anschluss drückte der Präsident den Startknopf des Wasserkraftwerkes.

In den letzten Jahren wurden im Lande neben dem Wasserkraftwerk Balakan noch 12 Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 150 Megawatt in Betrieb genommen. In diesem Jahr sollen noch weitere fünf Elektrizitätswerke mit einer Gesamtkapazität von 28 Megawatt gebaut werden.