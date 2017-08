Im Rayon Gakh Flaggenmuseum eröffnet VIDEO

Gakh, 3. August, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 3. August hat sich ein weiteres Flaggenmuseum im Rayon Gakh eröffnet. Staatspräsident Ilham Aliyev nahm im Rahmen seines Besuchs in der Region Gakh an der Eröffnungsfeier des Flaggenmuseums teil.

Präsident Ilham Aliyev durchschnitt das rote Eröffnungsband vor dem Gebäude des Flaggenmuseums, berichtet AZERTAC.

Man teilte dem Staatschef mit, dass das Museum 730 Quadratmeter groß ist. Im Museum werden besondere Exponate zur Förderung der nationalen Flagge und Staatsattribute ausgestellt werden.